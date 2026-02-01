सलमान आगा ने अपनी चाल से किया सबको हैरान, पहले ही ओवर में टीम इंडिया के प्लान पर फेरा पानी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं, जहां भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। मुकाबले में भारतीय टीम से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, खासकर ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और मैच की चौथी गेंद पर ही अभिषेक शर्मा आउट हो गए।
पाकिस्तान की ओर से कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर में खुद को आक्रमण पर लगाया और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने मैच की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ चार गेंदों का सामना कर सके और बिना खाता खोले आउट हो गए।
इसके बाद ईशान किशन ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को शुरुआती झटके से उबारने की कोशिश की और दोनों ने 27 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि वह 40 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए।
मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा फिट हो जाएं और उनकी टीम के खिलाफ मैच खेलें। हालांकि अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वह फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले आउट हो गए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026