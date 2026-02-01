इधर भारत-पाकिस्तान मैच पर थी फैंस की नजरें, उधर वूमेंस टीम ने 31 गेंद में ऑस्ट्रेलिया का कर दिया खेल खत्म

भारतीय टीम की ओर से अरुंधति रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए। रेणुका सिंह और श्रेयंका पाटिल ने दो-दो विकेट लिए। क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा को भी एक-एक सफलता मिली। 134 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत दमदार रही। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 33 रन जोड़े। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने 3 गेंदों में 9 रन बना लिए थे, तभी बारिश शुरू हो गई और 31 गेंदों के बाद भारतीय पारी आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद DLS मेथड के तहत भारतीय टीम को 21 रन से विजेता घोषित कर दिया गया।