IND vs PAK: जय शाह के साथ भारत-पाक मैच देखेंगे मोहसिन नकवी, क्या मिलाएंगे हाथ? बांग्लादेश ने ठुकराया ICC न्योता!

अब सवाल यह उठता है कि क्या मोहसिन नकवी और जय शाह एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे? एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था, और इस विश्व कप में भी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक को लेकर प्रोटोकॉल की चर्चा है। हालांकि, अधिकारियों की मुलाकात अलग है, रिपोर्ट्स में इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जा रहा है, और संभावना है कि वे हाथ मिलाकर या साथ बैठकर मैच देखें, जो संबंधों में सुधार का संकेत दे सकता है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह मुलाकात तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकती है।