IND vs PAK Playing 11: इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिलेगी जगह, कुलदीप या सुंदर में से किसी एक की होगी एंट्री, देखें प्लेइंग 11

इसके अलावा, बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को भी शामिल करने की मजबूत संभावना है। कुलदीप अब तक टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैचों में प्लेइंग 11 में नहीं खेले, लेकिन बाबर आजम के खिलाफ कुलदीप के शानदार रिकॉर्ड और एशिया कप फाइनल में उनके चार विकेट को देखते हुए उन्हें इस मैच में मौका देना अच्छा विकल्प होगा। अगर कुलदीप खेलते हैं, तो भारत तीन स्पिनरों (कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल) के साथ उतर सकता है, जिससे रिंकू सिंह या अर्शदीप सिंह को बाहर रहना पड़ सकता है।