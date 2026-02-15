भारत ए और पाकिस्तान ए महिला टीम की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@ACC)
India A vs Pakistan A live streaming: चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच आज 15 फरवरी को दो मुकाबले खेले जाएंगे। शाम को जहां भारतीय पुरुष टीम का टी20 वर्ल्ड 2026 में सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें भी एक दिलचस्प मुकाबले में आमने-सामने होंगी। ये मुकाबला इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को आप कब और कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।
यह टूर्नामेंट पूरे एशिया के युवा महिला खिलाड़ियों के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। यह उभरते हुए क्रिकेटरों को कॉन्टिनेंटल लेवल पर खुद को साबित करने का मौका देता है। राधा यादव की लीडरशिप में इंडिया ए डिफेंडिंग चैंपियन है। लेकिन, इस बार उनके कैंपेन की शुरुआत अच्छी नहीं रही है।
इंडिया ए अपना पहला मैच यूनाइटेड अरब अमीरात से सात विकेट से हार गया था। भारत ने अनुष्का शर्मा के 45 रन की मदद से 129 रन बनाए, लेकिन यूएई ने चार गेंद बाकी रहते इसे हासिल कर लिया। इस हार ने भारत की बैटिंग की गहराई और दबाव वाले पलों को संभालने की उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए।
दूसरी ओर पाकिस्तान ए ने जबरदस्त शुरुआत की। उन्होंने अपने पहले गेम में छह विकेट पर 137 रन बनाए और फिर नेपाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैप्टन हफ्सा खालिद 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि अनोशा नासिर ने 30 रन से आसान जीत में तीन विकेट लिए। पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस और भारत के वापसी करने की कोशिश के साथ, यह मैच कड़ा मुकाबला हो सकता है।
इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए भारतीय समयानुसार, दोपहर 12.30 से खेला जाएगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी LIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है।
