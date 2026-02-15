India A vs Pakistan A live streaming: चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच आज 15 फरवरी को दो मुकाबले खेले जाएंगे। शाम को जहां भारतीय पुरुष टीम का टी20 वर्ल्‍ड 2026 में सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले भारत और पाकिस्‍तान की महिला टीमें भी एक दिलचस्प मुकाबले में आमने-सामने होंगी। ये मुकाबला इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को आप कब और कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।