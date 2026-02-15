15 फ़रवरी 2026,

रविवार

IND vs PAK: युवा महिला टीम ने पाकिस्तान को रौंदा, मात्र 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से दर्ज़ जीत

पाकिस्तान-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने वे पूरी तरह लड़खड़ा गईं। पाकिस्तान-ए की पूरी टीम महज 93 रनों पर सिमट गई (18.5 ओवर में ऑलआउट)। भारत-ए की गेंदबाजी शानदार रही, उन्होंने लगातार विकेट चटकाए और पाकिस्तान को कभी सेट होने नहीं दिया।

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 15, 2026

India A vs Pakistan A live streaming

भारत ए और पाकिस्‍तान ए महिला टीम की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@ACC)

ACC विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का मैच नंबर-6 रविवार (15 फरवरी) को बैंकॉक के तेर्दथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें इंडिया -ए ने पाकिस्तान-ए को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह जीत इंडिया -ए के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे अपने पहले मैच में यूएई से हार के बाद टूर्नामेंट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

पाकिस्तान-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने वे पूरी तरह लड़खड़ा गईं। पाकिस्तान-ए की पूरी टीम महज 93 रनों पर सिमट गई (18.5 ओवर में ऑलआउट)। भारत-ए की गेंदबाजी शानदार रही, उन्होंने लगातार विकेट चटकाए और पाकिस्तान को कभी सेट होने नहीं दिया।

जवाब में इंडिया -ए ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 10.1 ओवरों में ही 94 रन बना लिए और 8 विकेट से आसान जीत हासिल की (59 गेंदें शेष रहते)। चेज़ के दौरान वृंदा दिनेश ने शानदार पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी और जीत की नींव रखी। अन्य बल्लेबाजों ने भी संयमित लेकिन आक्रामक तरीके से रन बटोरे, जिससे मैच जल्दी ही भारत-ए के पक्ष में हो गया।

यह जीत भारत-ए के लिए मोमेंटम लाने वाली साबित हुई, खासकर इंडिया-पाकिस्तान राइवलरी के संदर्भ में। टीम अब ग्रुप स्टेज में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की दावेदारी मजबूत कर ली है। पाकिस्तान-ए को इस हार से सबक लेना होगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही।कुल मिलाकर, यह एक दमदार प्रदर्शन था भारत-ए की ओर से गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह दबोच लिया। महिलाओं की क्रिकेट में उभरती हुई प्रतिभाओं का यह मुकाबला रोमांचक रहा, और भारत-ए की जीत ने फैंस को खुश कर दिया!

IND vs PAK: युवा महिला टीम ने पाकिस्तान को रौंदा, मात्र 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से दर्ज़ जीत

