IND vs PAK: युवा महिला टीम ने पाकिस्तान को रौंदा, मात्र 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से दर्ज़ जीत

यह जीत भारत-ए के लिए मोमेंटम लाने वाली साबित हुई, खासकर इंडिया-पाकिस्तान राइवलरी के संदर्भ में। टीम अब ग्रुप स्टेज में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की दावेदारी मजबूत कर ली है। पाकिस्तान-ए को इस हार से सबक लेना होगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही।कुल मिलाकर, यह एक दमदार प्रदर्शन था भारत-ए की ओर से गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह दबोच लिया। महिलाओं की क्रिकेट में उभरती हुई प्रतिभाओं का यह मुकाबला रोमांचक रहा, और भारत-ए की जीत ने फैंस को खुश कर दिया!