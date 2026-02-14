IND vs PAK: पाकिस्तान मैच खेलने को राजी, लेकिन क्या मौसम करेगा फैंस के साथ धोखा? पढ़ें कोलंबो के मौसम का हाल

श्रीलंका के मौसम विभाग ने 15 फरवरी को कोलंबो में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है, जिसके कारण दोपहर और शाम के समय बिखरे तूफानों के साथ बारिश हो सकती है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, कई रिपोर्ट्स में 50-70% तक बारिश की संभावना बताई गई है। इससे मैच में देरी, ओवर में कटौती या यहां तक कि रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है।