क्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान मैच खेलने को राजी, लेकिन क्या मौसम करेगा फैंस के साथ धोखा? पढ़ें कोलंबो के मौसम का हाल

IND vs PAK: श्रीलंका के मौसम विभाग ने 15 फरवरी को कोलंबो में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मैच में देरी, ओवर में कटौती या यहां तक कि रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है।

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 14, 2026

Pakistan Boycott

भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan, T20 World Cup 2026 Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानि रविवार 15 फरवरी को खेला जाएगा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। लेकिन फैंस का यह उत्साह मौसम खराब कर सकता है। मौसम विभाग ने इस मैच के दौरान बारिश की आशंक जताई है।

कोलंबो में बारिश की संभावना

श्रीलंका के मौसम विभाग ने 15 फरवरी को कोलंबो में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है, जिसके कारण दोपहर और शाम के समय बिखरे तूफानों के साथ बारिश हो सकती है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, कई रिपोर्ट्स में 50-70% तक बारिश की संभावना बताई गई है। इससे मैच में देरी, ओवर में कटौती या यहां तक कि रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है।

रद्द हुआ मुक़ाबला तो दोनों टीमें सुपर 8 में

अगर भारत-पाकिस्तान का यह ग्रुप मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। ऐसे में दोनों टीमों सुपर-8 में पहुंच जाएंगी। ग्रुप-ए में बड़े उलटफेर की संभावना कम मानी जा रही है। बता दें कि ग्रुप मैचों और सुपर-8 मुकाबलों के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे का प्रावधान नहीं किया है।

T20 World Cup 2026

क्रिकेट

खेल

T20 World Cup 2026

T20 World Cup में USA ने रच दिया इतिहास…टूटा ये रिकॉर्ड, किसी एसोसिएट टीम ने नहीं किया था ऐसा

T20 World Cup: USA
क्रिकेट

जिम्बाब्वे-USA की जीत ने पूरी तरह बदल दिया अंक तालिका, जानें कौन निकला आगे और कौन छूटा पीछे

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में सैतेजा मुकम्मल्ला ने किया बड़ा कारनामा, USA के लिए ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

क्रिकेट

जिसने छुड़ाए पाकिस्तान के पसीने, उसे USA ने बुरी तरह धोया, हरमीत सिंह के सामने डच टीम ने टेके घुटने

USA क्रिकेट टीम
क्रिकेट

20वीं पारी में 7वां अर्धशतक, USA के युवा बल्लेबाज ने टी20 इतिहास में रचा नया कीर्तिमान

' Saiteja Mukkamala
क्रिकेट
