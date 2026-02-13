AUS vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हारा की सुपर 8 की दावेदारी मजबूत

इंगलिस डीप में कैच आउट हुए, ग्रीन और टिम डेविस डक आउट हुए और ट्रैविस हेड बोल्ड हुए, जिससे टीम का स्कोर 29 रन पर 4 विकेट रह गया। ग्लेन मैक्सवेल (31) और मैट रेनशॉ (65) ने 5वें विकेट के लिए 77 रन जोड़कर अपनी टीम को गेम में वापस ला दिया। ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा क्रैम्प्स के कारण आउट हो गए और ऐसा लगा कि यह पल हाथ से निकल गया। लेकिन रयान बर्ल एक ओवर करने आए और उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया, स्टोइनिस - जो दिन में पहले चोटिल हो गए थे - सस्ते में आउट हो गए और लोअर-ऑर्डर बिखर गया, जबकि ज़रूरी रन रेट बढ़ गया था।