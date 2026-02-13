AUS vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हारा की सुपर 8 की दावेदारी मजबूत

जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर किया (Photo - ICC)
Australia vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 19वां मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुक़ाबले में टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराते हुए इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज़ की है। इसी के साथ जिम्बाब्वे के सुपर 8 में जाने की दावेदारी और मजबूत हो गई है।
ब्लेसिंग मुजारबानी (17 रन पर चार विकेट) और ब्रेड इवांस (23 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की। जिम्बाब्वे ने दो विकेट पर 169 रन का स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 19.3 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया। उन्होंने 2007 टी20 विश्व कप में ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया था और अब 2026 में उन्हें एक बार फिर हराया है। ब्लेसिंग मुजारबानी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम ज़िम्बाब्वे के खुश चेहरों से भरा हुआ था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सपोर्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी टीम यह गेम कैसे हार गई। उन्हें बैटिंग करने के लिए कहा गया, उन्होंने 2 विकेट पर 169 रन बनाए और यह स्कोर उन्हें 23 रन से जीतने के लिए काफी था। ब्लेसिंग मुजारबानी और ब्रैड इवांस ने नई बॉल से शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया के टॉप-ऑर्डर को चकनाचूर कर दिया।
इंगलिस डीप में कैच आउट हुए, ग्रीन और टिम डेविस डक आउट हुए और ट्रैविस हेड बोल्ड हुए, जिससे टीम का स्कोर 29 रन पर 4 विकेट रह गया। ग्लेन मैक्सवेल (31) और मैट रेनशॉ (65) ने 5वें विकेट के लिए 77 रन जोड़कर अपनी टीम को गेम में वापस ला दिया। ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा क्रैम्प्स के कारण आउट हो गए और ऐसा लगा कि यह पल हाथ से निकल गया। लेकिन रयान बर्ल एक ओवर करने आए और उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया, स्टोइनिस - जो दिन में पहले चोटिल हो गए थे - सस्ते में आउट हो गए और लोअर-ऑर्डर बिखर गया, जबकि ज़रूरी रन रेट बढ़ गया था।
रेनशॉ लड़ते रहे, लेकिन इवांस और मुजारबानी ने वापसी करके मैच को फिनिशिंग टच दिया। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास में यह एक मशहूर दिन था, उन्होंने हालात को बेहतर ढंग से समझा, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला और दो पॉइंट्स लेकर चले गए। इससे पहले जिम्बाब्वे की पारी में ब्रायन बेनेट ने सर्वाधिक नाबाद 64 रन बनाये। तड़िवनाशे मारुमानी ने 35, रयान बर्ल ने 35 और कप्तान सिकंदर रजा ने नाबाद 25 रन बनाये।
T20 World Cup 2026