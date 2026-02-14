T20 World Cup में USA ने रच दिया इतिहास…टूटा ये रिकॉर्ड, किसी एसोसिएट टीम ने नहीं किया था ऐसा

T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा धमाका हुआ है, जिसे क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में यूएसए ने नीदरलैंड को 93 रनों से रौंदकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई भी एसोसिएट टीम नहीं कर सकी थी। 196 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद अमेरिकी गेंदबाजों ने ऐसी आग उगली कि नीदरलैंड की पूरी टीम 16 ओवर भी नहीं खेल सकी। नतीजा ये निकला कि यूएसए टी20 वर्ल्ड कप में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली एसोसिएट टीम बन गई है। निर्धारित 20 ओवरों में यूएसए ने 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 15.5 ओवरों में महज 103 रन पर सिमट गई।