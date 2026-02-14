14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup में USA ने रच दिया इतिहास…टूटा ये रिकॉर्ड, किसी एसोसिएट टीम ने नहीं किया था ऐसा

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने वो कर दिखाया जो कोई एसोसिएट टीम कभी नहीं कर सकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 14, 2026

T20 World Cup: USA

यूएसए ने टी20 वर्ल्ड कप में कर दिया कमाल। फोटो में यूएसए के प्लेयर (इमेज सोर्स: आईएएनएस एक्स)

T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा धमाका हुआ है, जिसे क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में यूएसए ने नीदरलैंड को 93 रनों से रौंदकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई भी एसोसिएट टीम नहीं कर सकी थी। 196 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद अमेरिकी गेंदबाजों ने ऐसी आग उगली कि नीदरलैंड की पूरी टीम 16 ओवर भी नहीं खेल सकी। नतीजा ये निकला कि यूएसए टी20 वर्ल्ड कप में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली एसोसिएट टीम बन गई है। निर्धारित 20 ओवरों में यूएसए ने 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 15.5 ओवरों में महज 103 रन पर सिमट गई।

एसोसिएट टीमों के लिए सबसे बड़ी जीत का अंतर इस देश के नाम था

टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पहले नेपाल (Nepal) के नाम था। नेपाल ने 2024 में हांगकांग (Hong Kong) को 80 रन से हराया था। 2026 वर्ल्ड कप में Scotland ने Italy को 73 रन से हराया। 2016 में Afghanistan ने Zimbabwe को 59 रन से मात दी थी। साल 2022 में Namibia ने Sri Lanka को 55 रन से हराया था।

अब बात करें यूएसए की तो यह इंटरनेशनल क्रिकेट में नीदरलैंड (Netherlands) पर पहली जीत है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले हुए थे (3 वनडे और 3 टी20), और हर बार यूएसए को ही हार मिली थी।

बता दें शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में यूएसए की सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान मोनांक पटेल ने शायन जहांगीर के साथ 2.5 ओवरों में 27 रन की साझेदारी की। जहांगीर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद मोनांक पटेल ने सैतेजा मुक्कमल्ला के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की।

मोनांक 22 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सैतेजा ने 51 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 79 रन की पारी खेली। शुभम रंजने ने 24 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए। विपक्षी खेमे से बास डी लीडे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 15.5 ओवरों में 103 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए बास डी लीडे ने सर्वाधिक 23 रन बनाए, जबकि कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े। यूएसए की तरफ से हरमीत सिंह ने 4 विकेट और शैडली वैन शाल्कविक ने 3 विकेट हासिल किए।

ये भी पढ़ें

‘पाकिस्तान मैदान पर आएगा तो रगड़ दिया जाएगा, बहुत नखरे कर रहा था,’ भारत-पाक मैच से पहले शाहनवाज हुसैन की खरी-खरी
क्रिकेट
Shahnawaz Hussain reaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

14 Feb 2026 12:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup में USA ने रच दिया इतिहास…टूटा ये रिकॉर्ड, किसी एसोसिएट टीम ने नहीं किया था ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

IND vs PAK: पाकिस्तान मैच खेलने को राजी, लेकिन क्या मौसम करेगा फैंस के साथ धोखा? पढ़ें कोलंबो के मौसम का हाल

Pakistan Boycott
क्रिकेट

जिम्बाब्वे-USA की जीत ने पूरी तरह बदल दिया अंक तालिका, जानें कौन निकला आगे और कौन छूटा पीछे

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में सैतेजा मुकम्मल्ला ने किया बड़ा कारनामा, USA के लिए ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

क्रिकेट

जिसने छुड़ाए पाकिस्तान के पसीने, उसे USA ने बुरी तरह धोया, हरमीत सिंह के सामने डच टीम ने टेके घुटने

USA क्रिकेट टीम
क्रिकेट

20वीं पारी में 7वां अर्धशतक, USA के युवा बल्लेबाज ने टी20 इतिहास में रचा नया कीर्तिमान

' Saiteja Mukkamala
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.