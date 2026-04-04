पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर ने की शानदार बल्लेबाजी

पंजाब किंग्स की ओर से विजय कुमार वैशाक ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए 4.2 ओवर में 61 रन जोड़े। प्रियांश आर्या ने मात्र 11 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंदों पर 43 रन बनाए। कूपर कोनोली ने 22 गेंदों पर 36 रन (6 चौके) लगाए। नेहल वढेरा 10 रन बनाकर आउट हुए।