GT vs CSK: गुजरात ने चेन्नई को दिया 230 रनों का लक्ष्य, बटलर-गिल और सुदर्शन ने जड़े तूफानी अर्धशतक

अंशुल कंबोज एक बार फिर महंगे रहे। कंबोज ने 4 ओवर में 56 रन लुटाए और सिर्फ 1 विकेट ले सके। स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिए। गुरजपनीत ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल सका। दोनों ही टीमों का सीजन का ये आखिरी लीग मैच है। जीटी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। सीएसके को प्लेऑफ की किसी भी संभावना को जिंदा रखने के लिए इस मैच को जीतना ही होगा।