तालिबान ने लगाया था महिला टीम पर बैन, अब खेलेगी अफ़ग़ानिस्तान की रिफ्यूजी वुमेन टीम, इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार

ECB ने स्पष्ट किया है कि यह दौरा सिर्फ मैच खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिकेट की समावेशी (inclusive) सोच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ECB की डिप्टी CEO और इंग्लैंड महिला टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने कहा, “2021 से अफगानिस्तान छोड़ने के बाद इन खिलाड़ियों ने बेहद मुश्किल हालात में भी क्रिकेट नहीं छोड़ा। उनकी हिम्मत कमाल की है। हम ‘इट्स गेम ऑन’ के साथ मिलकर उनके लिए यादगार कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उन्हें विश्व कप फाइनल देखने का मौका मिलना हमारे लिए भी खुशी की बात है। क्रिकेट को समावेश और अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हम इस दौरे पर गर्व महसूस कर रहे हैं।”