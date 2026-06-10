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IND vs ENG, Women T20 World Cup 2026: ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी बेकार, वॉर्म-अप मैच में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 5 रन से हराया

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 19.5 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 10, 2026

Richa Ghosh

भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष (Photo Credit - BCCI Women)

India Women vs England Women, ICC Women's T20 World Cup Warm-up Matches 2026: टी20 विश्व कप 2026 से पहले इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की विस्फोटक 68 रनों की पारी के बावजूद 5 रन से हार गई।

इंग्लैंड की शानदार बल्लेबाजी

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए एमी जोंस ने 45 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 64 और नट सेवियर ब्रंट ने 45 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। डानी गिब्सन ने 12 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए थे। भारत की तरफ से श्रेयांका पाटिल को 2, जबकि शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, श्री कारणी और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला।

172 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। 8 के स्कोर पर मंधाना के रूप में पहला झटका लगा और इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। शेफाली वर्मा (13), यास्तिका भाटिया (15), कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) और भारती फूलमाली (18) को शुरुआत मिली, लेकिन सभी अपनी पारी को बड़ी पारी में बदलने में असफल रहीं।

ऋचा घोष की आतिशी पारी

छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं ऋचा घोष ने 36 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रन की विस्फोटक पारी खेल टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका अकेला प्रयास काफी नहीं रहा। भारतीय टीम 19.5 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई और 5 रन से हार गई।

शीर्ष क्रम के किसी भी एक बल्लेबाज का सहयोग मिला होता, तो टीम इंडिया इस मैच में जीत दर्ज कर सकती थी। विश्व कप से पहले भारतीय टीम को अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा। इंग्लैंड के लिए लिंसे स्मिथ ने 3, चार्ली डीन, कोलमैन और डानी गिब्सन ने 2-2 विकेट लिए। इजी वॉग को 1 विकेट मिला।

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Women's T20 World Cup 2026

Published on:

10 Jun 2026 07:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG, Women T20 World Cup 2026: ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी बेकार, वॉर्म-अप मैच में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 5 रन से हराया

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