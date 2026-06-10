IND vs ENG, Women T20 World Cup 2026: ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी बेकार, वॉर्म-अप मैच में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 5 रन से हराया

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए एमी जोंस ने 45 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 64 और नट सेवियर ब्रंट ने 45 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। डानी गिब्सन ने 12 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए थे। भारत की तरफ से श्रेयांका पाटिल को 2, जबकि शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, श्री कारणी और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला।