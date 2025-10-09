Patrika LogoSwitch to English

INDW vs SAW: ऋचा घोष ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

महिला वनडे क्रिकेट में आठवें नंबर पर उतरकर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऋचा ने अपने नाम कर लिया है। पूर्व का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन के नाम था। ट्रायोन ने इसी साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 09, 2025

Richa Ghosh in World Cup 2025

ऋचा घोष ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)

Women's World Cup 2025: गुरुवार को महिला विश्व कप में एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल की। ऋचा घोष आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

8वें नंबर पर उतरीं ऋचा

विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पहचान रखने वाली ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं, उस समय भारतीय टीम की स्थिति बेहद खराब थी। टीम 102 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऋचा ने यहां से मोर्चा संभाला और 77 गेंद पर 4 छक्के और 11 चौके की मदद से 94 रन की पारी खेल भारत का स्कोर 251 तक पहुंचा दिया। ऋचा के वनडे करियर का यह सातवां अर्धशतक था।

महिला वनडे क्रिकेट में आठवें नंबर पर उतरकर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऋचा ने अपने नाम कर लिया है। पूर्व का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन के नाम था। ट्रायोन ने इसी साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी। ट्रायोन इस मैच का भी हिस्सा हैं।

भारत को पहुंचाया 250 के पार

इससे पहले ऋचा घोष को स्नेह राणा का सहयोग मिला था। दोनों ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की। राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं। भारत को 251 तक पहुंचाने में ऋचा घोष और स्नेह राणा की इस साझेदारी का बेहद अहम योगदान रहा है।

यह पहला मौका नहीं था जब घोष ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला। पूर्व में कई बार वह ऐसा कर चुकी हैं। 22 साल की ऋचा 46 मैचों की 44 पारियों में 7 अर्धशतक की मदद से 1,041 रन बना चुकी हैं। उनका स्ट्राइक रेट 100 के आस-पास है। उनका सर्वाधिक स्कोर 96 है।

Published on:

09 Oct 2025 09:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs SAW: ऋचा घोष ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

क्रिकेट

खेल

