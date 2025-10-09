INDW vs SAW: ऋचा घोष ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पहचान रखने वाली ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं, उस समय भारतीय टीम की स्थिति बेहद खराब थी। टीम 102 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऋचा ने यहां से मोर्चा संभाला और 77 गेंद पर 4 छक्के और 11 चौके की मदद से 94 रन की पारी खेल भारत का स्कोर 251 तक पहुंचा दिया। ऋचा के वनडे करियर का यह सातवां अर्धशतक था।