यह बहुत शर्म की बात… सरफराज खान को नजरअंदाज किए जाने से अगरकर और गंभीर पर बुरी तरह भड़के दिलीप वेंगसरकर

Dilip Vengsarkar on Sarfaraz Khan: सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे और उन्‍हें जब भी भारत के लिए खेलने का मौका मिला सम्मानजनक योगदान दिया। इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर सरफराज को बार-बार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसे लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने सेलेक्टर्स की जमकर आलोचना की है। वेंगसरकर ने भारत के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर हैरानी जताते हुए उनके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन पर भी जोर दिया, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज में देवदत्त पडिक्कल के साथ टेस्‍ट जीत में एक अहम साझेदारी निभाई थी।