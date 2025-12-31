VHT 2025-26: सरफराज खान की धमाकेदार पारी के सामने गोवा ने टेके घुटने, मुंबई ने जीता लगातार चौथा मुकाबला

मुंबई के बल्लेबाज मुशीर खान और सरफराज खान। (फोटो सोर्स: एक्स@/Aspirant)
VHT 2025-26: सरफराज की 157 रन की पारी से मुंबई ने लिस्ट ए में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जिसे गोवा के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। जैसे ही सरफराज खान ने सीधे छक्के के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और ज़ोरदार जश्न मनाया। सिर्फ 56 गेंदों में अपनी तीसरी लिस्ट ए सेंचुरी बनाने के बाद, इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और एक बड़ी सेंचुरी बनाई। मुंबई के 444 रन के विशाल स्कोर सामने गोवा ने घुटने टेक दिए और 87 रन से हार का मुंह देखना पड़ा।
जयपुरिया विद्यालय मैदान पर बुधवार को पिच सपाट होने के साथ ही सरफराज ने हालात का पूरा फायदा उठाया और गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम की लगातार चौथी जीत का रास्ता साफ किया। लगातार तीन जीत के बाद गोवा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ओपनर अंगकृष रघुवंशी को जल्दी आउट करने में कामयाब रहे, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल और मुशीर खान ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।
गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस से ठीक होने के बाद टीम में लौटे जायसवाल ने हालात को समझने में समय लिया और फिफ्टी बनाने के करीब लग रहे थे, लेकिन दर्शन की गेंद पर स्नेहल कौथंकर ने कवर्स में उनका कैच लपक लिया और वह चार रन से चूक गए। हालांकि, मुशीर और सरफराज के क्रीज पर होने से मुंबई ने अपनी लय नहीं खोई। सरफराज 150 रन का आंकड़ा पार करने के कुछ ही देर बाद आउट हो गए, लेकिन हार्दिक तमोरे की 28 गेंदों में 53 रन की तेज़ पारी खेलते हुए मुंबई को 444 के स्कोर तक पहुंचाया।
445 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतेर ओपनर अर्जुन तेंदुलकर और कश्यप बकले के अच्छी शुरुआत की, लेकिन बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे। अभिनव तेजराना ने 70 गेंदों में 100 रन की जुझारू पारी खेलकर संघर्ष किया और ललित के साथ पांचवें विकेट के लिए 117 रन जोड़े, लेकिन फिर जायसवाल ने उन्हें आउट कर दिया। कप्तान दीपराज गांवकर ने 28 गेंदों में 70 रन बनाकर हार को कुछ देर के लिए टाला, लेकिन आखिरकार गोवा की टीम 87 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
