VHT 2025-26: सरफराज खान की धमाकेदार पारी के सामने गोवा ने टेके घुटने, मुंबई ने जीता लगातार चौथा मुकाबला

VHT 2025-26: सरफराज की 157 रन की पारी से मुंबई ने लिस्ट ए में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जिसे गोवा के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। जैसे ही सरफराज खान ने सीधे छक्के के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और ज़ोरदार जश्न मनाया। सिर्फ 56 गेंदों में अपनी तीसरी लिस्ट ए सेंचुरी बनाने के बाद, इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और एक बड़ी सेंचुरी बनाई। मुंबई के 444 रन के विशाल स्कोर सामने गोवा ने घुटने टेक दिए और 87 रन से हार का मुंह देखना पड़ा।