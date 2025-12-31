VHT 2025-26: सरफराज खान ने मार-मारकर बनाया गेंदबाजों का भर्ता, तोड़ डाला रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketnmore)
Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record: विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार कई स्टार खिलाड़ी उतरे हैं और हर दिन नए कीर्तिमान बना रहे हैं। रेड बॉल के माहिर सरफराज खान ने भी इस व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वह 1 नवंबर 2024 के बाद से देश के लिए नहीं खेले हैं। उन्होंने मुंबई के लिए चौथे राउंड के मैच गोवा के खिलाफ सिर्फ 75 गेंदों में शानदार 157 रन बना डाले हैं। सरफराज ने सिर्फ 56 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। इस तरह उन्होंने एक सप्ताह पहले ही बने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
सरफराज खान ने मुंबई के लिए सबसे तेज लिस्ट-ए सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। हिटमैन ने यह रिकॉर्ड पिछले ही हफ्ते सिक्किम के खिलाफ 62 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उस वापसी की पारी में 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे। अब गोवा के खिलाफ सरफराज ने एक ऐसे दिन उन्हें पीछे छोड़ दिया है, जब ज़्यादातर नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
रेड-बॉल क्रिकेट में सरफराज खान का टैलेंट किसी से छिपा नहीं है। इस लड़के का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में औसत 63.15 है, जिसमें 16 सेंचुरी और उतने ही 50 भी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि सरफराज ने सबसे पहले टी20 में अपना नाम बनाया था। आरसीबी ने उन्हें 2015 में साइन किया था। 17 साल की उम्र में वह आईपीएल में खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उनकी शानदार और इनोवेटिव बैटिंग ने उन्हें जल्द ही फैंस के बीच पसंदीदा बना दिया। हालांकि, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सब कुछ गड़बड़ हो गया।
अब फिटनेस के मामले में अपने शानदार बदलाव के बाद सरफराज ने खुद को तीनों फॉर्मेट में एक हीरा साबित किया है। हाल ही में उन्होंने मुंबई के लिए एक शानदार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) खेली। 20-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने 65.80 की औसत और 203.09 के शानदार स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए। इसी प्रदर्शन के दम पर वह चेन्नई सुपर किंग्स में जगह पाने में सफल रहे। अब सरफराज ने 50-ओवर के टूर्नामेंट में 110.00 की औसत और 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 220 रन बनाए हैं।
