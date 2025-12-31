31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT 2025-26: सरफराज खान ने मार-मारकर बनाया गेंदबाजों का भर्ता, तोड़ डाला रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record: नए साल से एक दिन पहले सरफराज खान ने गोवा के गेंदबाजों कीजमकर धुलाई करते हुए महज 56 गेंदों पर मुंबई के लिए शतक जड़ा है। इसके साथ ही उन्‍होंने मुंबई के लिए सबसे तेज शतक के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 31, 2025

Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record

विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketnmore)

Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record: विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार कई स्‍टार खिलाड़ी उतरे हैं और हर दिन नए कीर्तिमान बना रहे हैं। रेड बॉल के माहिर सरफराज खान ने भी इस व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वह 1 नवंबर 2024 के बाद से देश के लिए नहीं खेले हैं। उन्‍होंने मुंबई के लिए चौथे राउंड के मैच गोवा के खिलाफ सिर्फ 75 गेंदों में शानदार 157 रन बना डाले हैं। सरफराज ने सिर्फ 56 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। इस तरह उन्‍होंने एक सप्‍ताह पहले ही बने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

रोहित शर्मा ने 62 गेंदों पर जड़ा था अर्धशतक

सरफराज खान ने मुंबई के लिए सबसे तेज लिस्ट-ए सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। हिटमैन ने यह रिकॉर्ड पिछले ही हफ्ते सिक्किम के खिलाफ 62 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उस वापसी की पारी में 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे। अब गोवा के खिलाफ सरफराज ने एक ऐसे दिन उन्हें पीछे छोड़ दिया है, जब ज़्यादातर नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 16 सेंचुरी

रेड-बॉल क्रिकेट में सरफराज खान का टैलेंट किसी से छिपा नहीं है। इस लड़के का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में औसत 63.15 है, जिसमें 16 सेंचुरी और उतने ही 50 भी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि सरफराज ने सबसे पहले टी20 में अपना नाम बनाया था। आरसीबी ने उन्हें 2015 में साइन किया था। 17 साल की उम्र में वह आईपीएल में खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उनकी शानदार और इनोवेटिव बैटिंग ने उन्हें जल्द ही फैंस के बीच पसंदीदा बना दिया। हालांकि, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सब कुछ गड़बड़ हो गया।

SMAT में शानदार प्रदर्शन के बाद CSK ने खरीदा

अब फिटनेस के मामले में अपने शानदार बदलाव के बाद सरफराज ने खुद को तीनों फॉर्मेट में एक हीरा साबित किया है। हाल ही में उन्होंने मुंबई के लिए एक शानदार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) खेली। 20-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने 65.80 की औसत और 203.09 के शानदार स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए। इसी प्रदर्शन के दम पर वह चेन्नई सुपर किंग्स में जगह पाने में सफल रहे। अब सरफराज ने 50-ओवर के टूर्नामेंट में 110.00 की औसत और 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 220 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

VHT 2025-26: मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने बनाई गेंदबाजों की रेल, बाउंड्री की झड़ी लगा ठोक डाले शतक
क्रिकेट
Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

31 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: सरफराज खान ने मार-मारकर बनाया गेंदबाजों का भर्ता, तोड़ डाला रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वेस्टइंडीज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का ऐलान, इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह

क्रिकेट

सरफराज खान ने छक्कों की बारिश कर ठोके 157 रन, मुंबई ने बनाया VHT के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

Sarfaraz Khan smashed century
क्रिकेट

VHT 2025-26: मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने बनाई गेंदबाजों की रेल, बाउंड्री की झड़ी लगा ठोक डाले शतक

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26
क्रिकेट

एशेज के बाद इंग्लैंड टीम संग ड्रिंक करेंगे ट्रेविस हेड, दो साल पहले इस विवाद के चलते दोनों टीमों ने बंद कर दिया था साथ पीना

क्रिकेट

अचानक इस वजह से कोमा में गया ऑस्ट्रेलिया को कोई वर्ल्ड कप जिताने वाला यह दिग्गज, लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.