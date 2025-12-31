VHT 2025-26: सरफराज खान ने मार-मारकर बनाया गेंदबाजों का भर्ता, तोड़ डाला रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record: विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार कई स्‍टार खिलाड़ी उतरे हैं और हर दिन नए कीर्तिमान बना रहे हैं। रेड बॉल के माहिर सरफराज खान ने भी इस व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वह 1 नवंबर 2024 के बाद से देश के लिए नहीं खेले हैं। उन्‍होंने मुंबई के लिए चौथे राउंड के मैच गोवा के खिलाफ सिर्फ 75 गेंदों में शानदार 157 रन बना डाले हैं। सरफराज ने सिर्फ 56 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। इस तरह उन्‍होंने एक सप्‍ताह पहले ही बने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।