31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT 2025-26: मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने बनाई गेंदबाजों की रेल, बाउंड्री की झड़ी लगा ठोक डाले शतक

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में कर्नाटक के सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल (132) और देवदत्‍त पडिक्‍कल (113) ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए पहले विकेट के लिए 228 रन की साझेदारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 31, 2025

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26

शतक लगाने के बाद बल्‍ला उठाते देवदत्‍त पडिक्‍कल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/LucknowIPL)

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में आज 31 दिसंबर को एलीट ग्रुप में कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की टीम ने 47.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना डाले हैं। सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल और देवदत्‍त पडिक्‍कल ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए पहले विकेट के लिए 228 रन की साझेदारी की है। मयंक अग्रवाल ने 124 गेंदों पर 15 चौके और 2 छक्‍के की मदद से 132 रन की शानदार शतकीय पारी खेली है तो देवदत्‍त पडिक्‍कल 116 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्‍कों की मदद से 113 बनाए हैं।

अपडेट जारी…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Updated on:

31 Dec 2025 12:34 pm

Published on:

31 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने बनाई गेंदबाजों की रेल, बाउंड्री की झड़ी लगा ठोक डाले शतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सरफराज खान ने छक्कों की बारिश कर ठोके 157 रन, मुंबई ने बनाया VHT के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

Sarfaraz Khan smashed century
क्रिकेट

एशेज के बाद इंग्लैंड टीम संग ड्रिंक करेंगे ट्रेविस हेड, दो साल पहले इस विवाद के चलते दोनों टीमों ने बंद कर दिया था साथ पीना

क्रिकेट

अचानक इस वजह से कोमा में गया ऑस्ट्रेलिया को कोई वर्ल्ड कप जिताने वाला यह दिग्गज, लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग

क्रिकेट

IND vs NZ: पूरी तरह फिट नहीं हुए श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर!

Shreyas Iyer Medical Update
क्रिकेट

‘सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे, मेरे पीछे…’, इस बॉलिवुड अभिनेत्री के बयान ने मचाया तूफान

Suryakumar Yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.