R Ashwin on Sarfaraz Khan: सरफराज खान विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ बुधवार को शानदार फॉर्म में नजर आए। नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सरफराज ने 75 गेंदों पर 9 चौके और 14 छक्‍कों की मदद से 157 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत मुंबई ने 87 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस पारी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आईपीएल 2026 नीलामी में उन्हें 75 लाख के बेस प्राइज पर खरीदने के फैसले को भी सही साबित किया।