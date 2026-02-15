WI vs NEP: टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी वेस्टइंडीज, ये दो टीम रेस से ऑफिशियली बाहर

WI vs NEP Match Highlights: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब बेहद ही रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। रविवार 15 फरवरी को खेले गए पहले मैच में वेस्‍टइंडीज ने नेपाल को 9 विकेट से हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्‍की कर ली है। यह इस मेगा इवेंट में उसकी लगातार तीसरी जीत है। इसके साथ ही उसने आधिकारिक रूप से अगले राउंड में जगह बना ली है। वहीं, विंडीज से हारने वाली नेपाल की टीम अपने तीन मैच हारकर ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।