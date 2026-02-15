भारत-पाक मैच से पहले टीम इंडिया पर भड़के पूर्व दिग्गज, सूर्यकुमार के इस कदम को बताया बेवकूफी भरा

अब भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है और सलमान आगा (Salman Ali Agha) टीम इंडिया के साथ या उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह भारत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान संजय मांजरेकर के बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “यह हाथ न मिलने का फैसला कितना बेवकूफी भरा है, जो भारत में शुरू किया गया है। यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो।”