IND vs PAK: रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा फायदा? समझें सुपर 8 का समीकरण

दरअसल, इस मुकाबले को लेकर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो किसे फायदा होगा? मौसम विभाग की मानें तो दिन में 65 प्रतिशत बारिश की संभावना है, वहीं दोपहर में आसमान में घने बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि जैसे-जैसे शाम होगी, बारिश की संभावनाएं कम होती जाएंगी। मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा और इस दौरान करीब 50 प्रतिशत बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी।