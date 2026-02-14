‘अल्लाह करे कल बारिश हो जाए!’ इस पूर्व पाक क्रिकेटर ने इंडिया-पाक मैच से पहले मांगी दुआ, टीम इंडिया के शाही ठाठ देख दंग रह गया पाकिस्तान

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'मैच का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा सबको है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूं कि अल्लाह करे कल बारिश हो जाए। कम से कम पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिल जाएगा।' उनकी इस बात का सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि उन्हें अपनी टीम की जीत पर भरोसा नहीं है। वे हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बारिश का सहारा ढूंढ रहे हैं ताकि बिना खेले एक अंक मिल जाए।