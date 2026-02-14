14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

‘अल्लाह करे कल बारिश हो जाए!’ इस पूर्व पाक क्रिकेटर ने इंडिया-पाक मैच से पहले मांगी दुआ, टीम इंडिया के शाही ठाठ देख दंग रह गया पाकिस्तान

भारत-पाक मैच से पहले एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हार के डर से बारिश होने की दुआ मांगी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया टीम इंडिया के लग्जरी चार्टर्ड फ्लाइट और वीवीआईपी स्वागत को देखकर हैरान है। जानिए कोलंबो से ताजा रिपोर्ट...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 14, 2026

Basit Ali said before the IND vs PAK match, "I hope it rains tomorrow." (photo - espncricinfo)

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच कल (15 फरवरी) कोलंबो में होने वाले महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के खेमे में डर साफ नजर आ रहा है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के दिग्गज खुद कुदरत से दुआ कर रहे हैं कि खेल न हो पाए। चलिए जानते हैं कि मैच से पहले मीडिया और गलियारों में क्या बातें चल रही हैं…

'अल्लाह करे बारिश हो जाए'

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'मैच का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा सबको है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूं कि अल्लाह करे कल बारिश हो जाए। कम से कम पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिल जाएगा।' उनकी इस बात का सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि उन्हें अपनी टीम की जीत पर भरोसा नहीं है। वे हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बारिश का सहारा ढूंढ रहे हैं ताकि बिना खेले एक अंक मिल जाए।

टीम इंडिया की शाही एंट्री

मैच के साथ-साथ दोनों टीमों के रहन-सहन और आने-जाने के तरीकों की भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खालिद बेग ने कोलंबो से बताया कि टीम इंडिया का स्वागत किसी राजा-महाराजा की तरह हुआ। जहां पाकिस्तान की टीम एक सामान्य (General) फ्लाइट से कोलंबो पहुंची और चुपचाप होटल चली गई, वहीं टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने एक खास लग्जरी चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया था।

चर्चा में रही हार्दिक की घड़ी

एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या की करोड़ों की घड़ी कैमरों का केंद्र बनी रही, तो वहीं दूसरी और अर्शदीप सिंह अपने मस्तमौला अंदाज में डांस करते दिखे।

फैन्स भी वीवीआईपी

इतना ही नहीं, भारतीय टीम के समर्थक भी पीछे नहीं हैं। दुनिया भर (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब) से आने वाले भारतीय फैन्स भी जनरल फ्लाइट के बजाय चार्टर्ड फ्लाइट बुक करके कोलंबो पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कल पूरा स्टेडियम नीले समंदर में डूब जाएगा।

IND vs PAK Rivalry: क्या वाकई 'नॉर्मल' होगा यह महामुकाबला? 15 फरवरी को दिखेगा किसमें कितना है दम!
क्रिकेट
T20 world cup 2026, IND vs PAK stats Records, India vs Pakistan rivalry

T20 World Cup 2026

Published on:

14 Feb 2026 05:10 pm

क्रिकेट

खेल

T20 World Cup 2026

IND vs PAK: रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा फायदा? समझें सुपर 8 का समीकरण

IND vs PAK
क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: 'Secret Diary' लीक? जिम्बाब्वे से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में 'गृहयुद्ध', सुपर-8 में भारत से भिड़ने पर फंसा पेच!

Australia Cricket Team Internal Conflict
क्रिकेट

जिस गेंदबाज के भरोसे भारत को हराने का सपना देख रहा पाकिस्तान, उसका प्रदर्शन भी देख लें आप

भारत बनाम पाकिस्तान
क्रिकेट

कोलंबो में रनों का अंबार, आयरलैंड का बड़ा कारनामा, खड़ा किया T20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर

क्रिकेट

पाकिस्तान चाहता है मैच से पहले फिट हो जाएं अभिषेक शर्मा, जानें क्यों सलमान कर रहे उनके ठीक होने की दुआ

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट
