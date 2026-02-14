‘अल्लाह करे कल बारिश हो जाए!’ इस पूर्व पाक क्रिकेटर ने इंडिया-पाक मैच से पहले मांगी दुआ, टीम इंडिया के शाही ठाठ देख दंग रह गया पाकिस्तान

Basit Ali said before the IND vs PAK match, "I hope it rains tomorrow." (photo - espncricinfo)
IND vs PAK, T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच कल (15 फरवरी) कोलंबो में होने वाले महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के खेमे में डर साफ नजर आ रहा है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के दिग्गज खुद कुदरत से दुआ कर रहे हैं कि खेल न हो पाए। चलिए जानते हैं कि मैच से पहले मीडिया और गलियारों में क्या बातें चल रही हैं…
एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'मैच का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा सबको है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूं कि अल्लाह करे कल बारिश हो जाए। कम से कम पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिल जाएगा।' उनकी इस बात का सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि उन्हें अपनी टीम की जीत पर भरोसा नहीं है। वे हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बारिश का सहारा ढूंढ रहे हैं ताकि बिना खेले एक अंक मिल जाए।
मैच के साथ-साथ दोनों टीमों के रहन-सहन और आने-जाने के तरीकों की भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खालिद बेग ने कोलंबो से बताया कि टीम इंडिया का स्वागत किसी राजा-महाराजा की तरह हुआ। जहां पाकिस्तान की टीम एक सामान्य (General) फ्लाइट से कोलंबो पहुंची और चुपचाप होटल चली गई, वहीं टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने एक खास लग्जरी चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया था।
एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या की करोड़ों की घड़ी कैमरों का केंद्र बनी रही, तो वहीं दूसरी और अर्शदीप सिंह अपने मस्तमौला अंदाज में डांस करते दिखे।
इतना ही नहीं, भारतीय टीम के समर्थक भी पीछे नहीं हैं। दुनिया भर (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब) से आने वाले भारतीय फैन्स भी जनरल फ्लाइट के बजाय चार्टर्ड फ्लाइट बुक करके कोलंबो पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कल पूरा स्टेडियम नीले समंदर में डूब जाएगा।
