T20 World Cup Super-8 Scenario: जिम्बाब्वे से हार की वजह आई सामने, ऑस्ट्रेलिया की इस स्ट्रेटजी को जान कर सिर पकड़ लेंगे आप

Australia T20 World Cup Strategy Leak: क्रिकेट में भी सियासत होती है और बड़े ​लेवल पर होती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australia vs Zimbabwe) के ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि कंगारू टीम के वर्ल्ड कप अभियान को पटरी से उतार सकती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup Highlights) के ग्रुप स्टेज के बाद अब जब 'सुपर-8' (Super-8) का समीकरण बन रहा है, तब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक 'कोल्ड वॉर' जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की एक कथित 'आंतरिक रणनीतिक रिपोर्ट' लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट 'सुपर-8' के संभावित ड्रॉ को लेकर दहशत में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे 'रोटेशन पॉलिसी' कहा है, लेकिन दबी जुबान में खिलाड़ी इसे 'डर' बता रहे हैं। खबर यह है कि यदि ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहता है, तो सुपर-8 में उसका सामना भारत से चेन्नई या कोलकाता की स्पिन-फ्रेंडली पिच पर हो सकता है। यही वह पेच है जिसने टीम को दो गुटों में बांट दिया है। इस खुलासे ने क्रिकेट के गलियारों में सन्नाटा तोड़ा है।