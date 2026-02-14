14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: जिम्बाब्वे से हार की वजह आई सामने, ऑस्ट्रेलिया की इस स्ट्रेटजी को जान कर सिर पकड़ लेंगे आप

Australia Cricket Team Internal Conflict: जिम्बाब्वे से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप, सुपर-8 में 'चेन्नई की पिच' और भारत के स्पिनर्स से बचने के लिए रची जा रही है गुप्त साजिश? कथित डायरी लीक से सनसनी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 14, 2026

Australia Cricket Team Internal Conflict

'द बिग शो'ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। ( फोटो: IANS)

Australia T20 World Cup Strategy Leak: क्रिकेट में भी सियासत होती है और बड़े ​लेवल पर होती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australia vs Zimbabwe) के ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि कंगारू टीम के वर्ल्ड कप अभियान को पटरी से उतार सकती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup Highlights) के ग्रुप स्टेज के बाद अब जब 'सुपर-8' (Super-8) का समीकरण बन रहा है, तब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक 'कोल्ड वॉर' जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की एक कथित 'आंतरिक रणनीतिक रिपोर्ट' लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट 'सुपर-8' के संभावित ड्रॉ को लेकर दहशत में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे 'रोटेशन पॉलिसी' कहा है, लेकिन दबी जुबान में खिलाड़ी इसे 'डर' बता रहे हैं। खबर यह है कि यदि ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहता है, तो सुपर-8 में उसका सामना भारत से चेन्नई या कोलकाता की स्पिन-फ्रेंडली पिच पर हो सकता है। यही वह पेच है जिसने टीम को दो गुटों में बांट दिया है। इस खुलासे ने क्रिकेट के गलियारों में सन्नाटा तोड़ा है।

सनसनीखेज खुलासा: 'जानबूझकर हारने' की साजिश ?

एक बेहद विश्वसनीय लेकिन गुमनाम सूत्र ने दावा किया है कि टीम की 'थिंक टैंक' बैठक में एक "शॉकिंग प्रस्ताव" रखा गया। इसमें चर्चा की गई कि क्या ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज के अपने अंतिम मैच में अपनी "बेंच स्ट्रेंथ" को आजमाने के बहाने मैच को हल्के में लेना चाहिए? ताकि वे ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहें और सुपर-8 में भारत के साथ 'स्पिन के चक्रव्यूह' वाले वेन्यू से बच सकें। इस "मैनिपुलेशन थ्योरी" (Manipulation Theory) ने टीम के सीनियर तेज गेंदबाजों और कप्तान के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि तेज गेंदबाज पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क इस तरह की रक्षात्मक रणनीति के सख्त खिलाफ हैं, जबकि कोचिंग स्टाफ एशियाई पिचों के पिछले रिकॉर्ड (खासकर 2024 में अफगानिस्तान और भारत से मिली हार) को लेकर डरा हुआ है।

'Spin' बनाम 'Pace': अपनी ही ताकत से मुंह मोड़ रहा ऑस्ट्रेलिया?

'Super-8' के लिए प्लेइंग इलेवन का चयन भी अब एक युद्ध का मैदान बन चुका है। मैनेजमेंट एक क्रांतिकारी लेकिन जोखिम भरे "All-Spin Attack" (4 स्पिनर + 1 पेसर) फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जोश हेज़लवुड या किसी अन्य स्टार पेसर की कुर्बानी दी जाएगी। इस फैसले पर ड्रेसिंग रूम में इतना बवाल है कि एक सीनियर खिलाड़ी ने गुस्से में यहां तक कह दिया, "अगर हम अपनी मूल ताकत छोड़कर दूसरों की नकल करेंगे, तो हम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो जाएंगे।"

इतिहास के डर और वर्तमान की उलझन

जाहिर है, 2024 का भूत अभी भी कंगारू टीम का पीछा नहीं छोड़ रहा है, जब भारत और अफगानिस्तान ने उन्हें 'Super-8' में ही धूल चटा दी थी। 2026 में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और फैंस इतिहास दोहराते नहीं देखना चाहते। लेकिन, "वेन्यू से बचने" और "पिच के डर" ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी आक्रामक और निडर क्रिकेट पर कायम रहता है, या फिर यह डरपोक 'Calculation' उन्हें ले डूबेगा? फिलहाल यह खबर हेडलाइंस से दूर है, लेकिन ड्रेसिंग रूम की यह कानाफूसी अगले 48 घंटों में एक बड़े धमाके के साथ बाहर आ सकती है।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

14 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup Super-8 Scenario: जिम्बाब्वे से हार की वजह आई सामने, ऑस्ट्रेलिया की इस स्ट्रेटजी को जान कर सिर पकड़ लेंगे आप

