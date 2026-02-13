पहले ही दौर से बाहर होने के कगार पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, सुपर 8 की रेस में जिम्बाब्वे के साथ ये टीम निकली आगे

टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर शुक्रवार को देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया को जिंबॉब्वे ने हरा दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 170 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 20वें ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ जिंबॉब्वे की टीम ग्रुप B की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इस ग्रुप से श्रीलंका और जिंबॉब्वे सुपर 8 की रेस में आगे चल रही हैं।
श्रीलंका ने जहां अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, तो वहीं जिंबॉब्वे भी ओमान और ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है। अब जिंबॉब्वे से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को अगले दो मुकाबले श्रीलंका और ओमान के साथ खेलने हैं। ओमान के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाती है तो उसके चार अंक होंगे, लेकिन अगर वह श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हार जाती है तो पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगी।
दूसरी ओर, जिंबॉब्वे के लिए अब अगले दोनों मुकाबले चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उनका अगला मुकाबला आयरलैंड से है और फिर श्रीलंका से। अगर श्रीलंका आयरलैंड के खिलाफ और जिंबॉब्वे अपने मुकाबले जीत लेता है तो लगभग सुपरहिट का टिकट कंफर्म हो जाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना तय माना जा रहा है।
वहीं श्रीलंका को अभी ऑस्ट्रेलिया और जिंबॉब्वे के साथ मुकाबले खेलने हैं। इनमें से किसी एक मैच को जीतकर श्रीलंका सुपरहिट का टिकट कंफर्म कर सकती है। हालांकि रेस में अभी भी ग्रुप बी की पांचों टीमें शामिल हैं, लेकिन ओमान और आयरलैंड को अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उनके सुपरहिट में पहुंचने की संभावनाएं ना के बराबर बची हैं।
T20 World Cup 2026