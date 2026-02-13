पहले ही दौर से बाहर होने के कगार पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, सुपर 8 की रेस में जिम्बाब्वे के साथ ये टीम निकली आगे

ICC Men's T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर शुक्रवार को देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया को जिंबॉब्वे ने हरा दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 170 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 20वें ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ जिंबॉब्वे की टीम ग्रुप B की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इस ग्रुप से श्रीलंका और जिंबॉब्वे सुपर 8 की रेस में आगे चल रही हैं।