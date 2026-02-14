भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बाबर आजम ने तैयार किया खास प्लान, कहा- हमने ऐसे कई मैच…

भारत और पाकिस्तान अब तक टी20 वर्ल्ड कप में 8 बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 7 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम कर सका है। बाबर ने कहा, “हमने ऐसे कई मैच खेले हैं। हमने सीखा है कि आप खुद को जितना शांत रखेंगे और बाहर का शोर जितना कम सुनेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर आप केंद्रित रहते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती है। अपने अनुभव से हम युवाओं से भी बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जितना चिंतामुक्त रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।”