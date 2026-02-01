इंग्लैंड ने जीत के साथ बदल दिया ग्रुप C का समीकरण, सुपर 8 की रेस में अब ये 2 टीमें निकलीं आगे

इस मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 152 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने 18.2 ओवर में 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जॉर्ज मुनसे सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ब्रैंडन मैकमुलेन खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद माइकल जोन्स को रिची बेरिंगटन का साथ मिला और दोनों ने टीम को 40 रन के पार पहुंचाया। माइकल जोन्स 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि टॉम ब्रूस ने 24 रन की पारी खेली।