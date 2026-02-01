जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, विराट के इस रिकॉर्ड पर मंडराने लगा खतरा

जब जोस बटलर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-सी मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ उतरे, तो उन्हें 4 हजार रनों का आंकड़ा छूने के लिए महज 3 रन की दरकार थी। उन्होंने इस मैच में 4 गेंदें खेलकर 3 रन बनाए और 4 हजार रन पूरे कर लिए। जोस बटलर ने साल 2011 में भारत के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था, उन्होंने 35 से ज्यादा की औसत और 148 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,000 रन बनाए हैं। इस दौरान 28 अर्धशतक और एक शतक लगाया। उन्होंने 101 रन की सर्वोच्च पारी खेली।