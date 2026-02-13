सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण

ICC Men's T20 World Cup 2026, Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। चाहे पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला हो या इंग्लैंड बनाम नेपाल का, हर मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो सुपर ओवर खेलने के बाद आखिरी मौके पर मुकाबला गंवा दिया था। शुक्रवार को जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सनसनी मचा दी और सुपर 8 के समीकरण को रोमांचक बना दिया।