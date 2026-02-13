13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण

T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 3 बड़ी टीमें पहले ही दौर से बाहर हो सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 13, 2026

टी20 वर्ल्डकप 2026

टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026, Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। चाहे पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला हो या इंग्लैंड बनाम नेपाल का, हर मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो सुपर ओवर खेलने के बाद आखिरी मौके पर मुकाबला गंवा दिया था। शुक्रवार को जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सनसनी मचा दी और सुपर 8 के समीकरण को रोमांचक बना दिया।

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में पांच टीमें हैं, जिनमें से सिर्फ दो टीमें ही अगले दौर में जगह बना पाएंगी। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 की रेस में आगे चल रही हैं, जबकि नीदरलैंड्स भी एक मुकाबला जीतकर रेस में बनी हुई है। इसके अलावा ग्रुप बी से श्रीलंका और जिंबॉब्वे की टीमें रेस में आगे हैं।

सुपर 8 की दावेदार

ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड, जबकि ग्रुप डी से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं, जो इस टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में बाहर हो सकती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शामिल हैं।

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ शानदार जीत मिली थी, लेकिन अगले ही मुकाबले में वह जिंबॉब्वे के खिलाफ हार गया, जिससे वह सुपर 8 की रेस में पीछे हो गया है। हालांकि अगले दोनों मुकाबले जीतकर वह अगले दौर में जगह बना सकता है।

इसी तरह इंग्लैंड की टीम ग्रुप सी में चौथे स्थान पर है। उसे वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जबकि नेपाल के खिलाफ वह सिर्फ चार रन से जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि अगले दोनों मुकाबले उनके लिए काफी आसान माने जा रहे हैं। स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ मुकाबले जीतकर इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में जगह बना सकती है।

अफगानिस्तान की राह मुश्किल

इसके अलावा अफगानिस्तान ने इस ग्रुप में अब तक जो दोनों मुकाबले खेले हैं, उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने दो सुपर ओवर खेलने के बाद उन्हें हराया। अब यूएई और कनाडा को हराकर अफगानिस्तान चार अंक जरूर हासिल कर सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से आगे निकलना उसके लिए काफी मुश्किल लग रहा है।

ये भी पढ़ें

पहले ही दौर से बाहर होने के कगार पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, सुपर 8 की रेस में जिम्बाब्वे के साथ ये टीम निकली आगे
क्रिकेट
AUS vs ZIM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

13 Feb 2026 05:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे की जीत से सचिन तेंदुलकर गदगद, इस खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

blessing
क्रिकेट

अर्शदीप बाहर, ये खिलाड़ी अंदर! पाकिस्तान मैच से पहले गावस्कर का बड़ा बयान, सूर्यकुमार को दी ये सलाह

Sunil Gavaskar, Arshdeep Singh, Sunil Gavaskar on Arshdeep Singh
क्रिकेट

जिम्बाब्वे का अजेय रिकॉर्ड: टी20 विश्व कप के इतिहास में एकमात्र टीम जिसे नहीं हरा पाए हैं कंगारू

क्रिकेट

Aus vs ZIM: ऑस्ट्रेलियाई घमंड टूटा! जिम्बाब्वे के आगे टेके घुटने, हार के बाद ट्रेविस हेड ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

Travis Head Post Match Interview, AUS vs ZIM
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.