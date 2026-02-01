13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में सैतेजा मुकम्मल्ला ने किया बड़ा कारनामा, USA के लिए ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

ICC T20 World Cup 2026: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में विश्व कप के 21वें मुकाबले (Netherlands vs USA) में सैतेजा मुकम्मल्ला (Saiteja Mukkamalla) ने 51 गेंदों में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में यूएसए के लिए किसी बल्लेबाज का तीसरा सर्वाधिक स्कोर था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 13, 2026

ICC T20 World Cup 2026: सैतेजा मुकम्मल्ला (Saiteja Mukkamalla) ने शुक्रवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़कर अपने नाम टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए का तीसरा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर दर्ज कर लिया। चेपॉक स्टेडियम में खेले गए विश्व कप के 21वें मुकाबले (Netherlands vs USA) में मुकम्मल्ला ने 51 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्के लगाकर 79 रन की आक्रामक पारी खेली।

इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे मुकम्मल्ला ने कप्तान मोनांक पटेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की। पटेल के 36 रन बनाकर आउट होने के बाद, मुकम्मल्ला शुभम रंजाने के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रनों की एक और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप का हिस्सा बने। 17वें ओवर में बास डी लीड की गेंद पर मुकम्मल्ला की पारी समाप्त हुई, लेकिन तब तक वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। यूएसए ने छह विकेट खोकर 196 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।

यूएसए के लिए टी20 वर्ल्ड कप में टॉप 5 स्कोर:

94* (40) - एरॉन जोन्स बनाम कनाडा, ग्रांड प्रेयरी 2024
2024 के उद्घाटन मैच में जोन्स ने महज 40 गेंदों में 10 छक्के जड़कर एक असंभव दिख रहे लक्ष्य को आसान बना दिया और अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई।

80* (47) - एंड्रीज गौस बनाम दक्षिण अफ्रीका, एंटीगुआ 2024
सुपर-8 के मुकाबले में गॉस ने नाबाद रहते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।

79 (51) - सैतेजा मुकम्मल्ला बनाम नीदरलैंड, चेन्नई 2026
चेन्नई के मैदान पर मुक्कामल्ला ने डच गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में शॉट लगाए

65 (46) - एंड्रीज गौस बनाम कनाडा, डलास 2024
कनाडा के सामने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए गॉस ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया और एरॉन जोन्स के साथ मिलकर मैच जिताने वाली साझेदारी की।

51 (30) - शुभम रंजने बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 2026
शुभम रंजने ने भी इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए यह शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 10:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्डकप में सैतेजा मुकम्मल्ला ने किया बड़ा कारनामा, USA के लिए ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जिम्बाब्वे-USA की जीत ने पूरी तरह बदल दिया अंक तालिका, जानें कौन निकला आगे और कौन छूटा पीछे

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

जिसने छुड़ाए पाकिस्तान के पसीने, उसे USA ने बुरी तरह धोया, हरमीत सिंह के सामने डच टीम ने टेके घुटने

USA क्रिकेट टीम
क्रिकेट

20वीं पारी में 7वां अर्धशतक, USA के युवा बल्लेबाज ने टी20 इतिहास में रचा नया कीर्तिमान

' Saiteja Mukkamala
क्रिकेट

7 दिन में ही इन 7 टीमों की टूट गईं उम्मीदें! टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की रेस से बाहर होना लगभग तय

टी20 वर्ल्डकप 2026
क्रिकेट

ACL cricket tournament: अंबिकापुर चैंपियंस लीग डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कल, 10 टीमों के बीच होगी भिड़ंत

ACL cricket tournament
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.