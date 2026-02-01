टी20 वर्ल्डकप में सैतेजा मुकम्मल्ला ने किया बड़ा कारनामा, USA के लिए ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे मुकम्मल्ला ने कप्तान मोनांक पटेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की। पटेल के 36 रन बनाकर आउट होने के बाद, मुकम्मल्ला शुभम रंजाने के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रनों की एक और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप का हिस्सा बने। 17वें ओवर में बास डी लीड की गेंद पर मुकम्मल्ला की पारी समाप्त हुई, लेकिन तब तक वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। यूएसए ने छह विकेट खोकर 196 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।