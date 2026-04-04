दूसरे मैच में भी विकेट के लिए तरसे अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन भी फ्लॉप, CSK के लिए इन बल्लेबाजों ने किया कमाल

दूसरी ओर आयुष म्हात्रे ने अर्धशतक जड़ा और वह एमए चिदंबरम स्टेडियम में सीएसके के लिए अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, आयुष म्हात्रे ने आईपीएल में 19 साल की उम्र से पहले तीसरी सबसे बड़ी पारी खेली। इससे पहले आयुष म्हात्रे ने ही बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2025 में 94 रन की पारी खेली थी। इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने 14 साल 32 दिन की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 101 रन की पारी खेली थी।