RR vs SRH Qualifier 2: गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद खराब, पर मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स की बोलती है तूती, नहीं हारे एक भी मुक़ाबला

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मुकाबलों में जीत गुजरात के हाथ लगी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है। गुजरात टाइटंस अपने इस दमदार रिकॉर्ड को दूसरे क्वालीफायर में भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स के रिकॉर्ड बेहद जरबरदस्त है। टीम ने यहां अबतक छह मुक़ाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। ऐसे में इस मैदान पर राजस्थान को हराना गुजरात टाइटंस के लिए आसान नहीं होगा।