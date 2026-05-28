Rajasthan Royals playoffs Record: राजस्थान रॉयल्स ने खेले हैं 12 प्लेऑफ मुक़ाबले, क्वालीफायर 2 में दो बार मिली है हार, पढ़ें कैसा है रिकॉर्ड

Rajasthan Royals record in IPL playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुक़ाबले में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 में जगह बना ली है। जहां उनका मुकाबला 29 मई को गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। राजस्थान के लिए यह सीजन मिलाजुला रहा है। टीम ने लीग स्टेज में 14 में से 8 मुकाबले जीते थे और 16 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। राजस्थान प्लेऑफ में जगह बनाने वाली आखिरी टीम थी।