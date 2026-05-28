Rajasthan Royals playoffs Record: राजस्थान रॉयल्स ने खेले हैं 12 प्लेऑफ मुक़ाबले, क्वालीफायर 2 में दो बार मिली है हार, पढ़ें कैसा है रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल का खिताब जीता था (Photo - IANS)
Rajasthan Royals record in IPL playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुक़ाबले में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 में जगह बना ली है। जहां उनका मुकाबला 29 मई को गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। राजस्थान के लिए यह सीजन मिलाजुला रहा है। टीम ने लीग स्टेज में 14 में से 8 मुकाबले जीते थे और 16 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। राजस्थान प्लेऑफ में जगह बनाने वाली आखिरी टीम थी।
यह सातवीं बार है जब राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बनाई है। टीम दो बार फ़ाइनल खेल चुकी है। इसमें एक बार आईपीएल 2008 में उन्होंने जीत हासिल की थी, वहीं 2022 में उन्हें गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामन करना पड़ा था। इसके अलावा टीम दो बार क्वालीफायर 2 और दो बार एलिमिनेटर हार चुकी है। पहले सीजन की चैम्पियन पिछले 18 साल से खिताब के लिए तरस रही है।
|साल
|स्टेज
|आखिरी मुकाबला
|नतीजा
|2008
|फाइनल (चैंपियन)
|चेन्नई सुपर किंग्स
|3 विकेट से जीत
|2013
|क्वालिफायर 2
|मुंबई इंडियंस
|4 विकेट से हार
|2015
|एलिमिनेटर
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|71 रन से हार
|2018
|एलिमिनेटर
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|25 रन से हार
|2022
|फाइनल
|गुजरात टाइटंस
|7 विकेट से हार
|2024
|क्वालिफायर 2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|4 विकेट से हार
|2026
|क्वालिफायर 2
|गुजरात टाइटंस
|फैसला बाकी
राजस्थान रॉयल्स ने अबतक 12 प्लेऑफ मुक़ाबले खेले हैं और इनमें से छह में उन्हें जीत और छह में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात टाइटंस से वे कभी प्लेऑफ में मैच नहीं जीत पाये हैं। ऐसे में शुक्रवार को खेला जाने वाला दूसरा क्वालीफायर उनके लिए आसान नहीं होगा।
|टीम
|अवधि
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|बेनतीजा
|जीत प्रतिशत
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|2008–2026
|12
|6
|6
|0
|0
|50%
राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मुकाबलों में जीत जीटी के हाथ लगी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है। गुजरात टाइटंस अपने इस दमदार रिकॉर्ड को दूसरे क्वालीफायर में भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
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