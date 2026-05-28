‘भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी को चुनने का आइडिया रोमांचक’, उनके डेब्यू को लेकर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

उन्‍होंने कहा कि अभी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टॉप परफॉर्मर हैं। आप उन्हें तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते। नहीं तो, दो या तीन साल में, अगर वैभव खराब दौर से गुज़रता है, तो उसी तरह किसी दूसरे युवा को उससे आगे बढ़ा दिया जाएगा। सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा पर प्रेशर जरूर होगा, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा क्या है। वे सही फैसला लेंगे, वैभव का इंडिया डेब्यू कल ही होने की जरूरत नहीं है। वह इंतजार कर सकता है। वह सिर्फ 15 साल का है। कोई जल्दी नहीं है।