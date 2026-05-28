वैभव सूर्यवंशी बने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानें कितने का पड़ा 1 रन

Vaibhav Sooryavanshi one run cost in IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) मैच दर मैच रिकॉर्ड की झड़ी लगा रहे हैं। बुधवार को एलिमिनेटर में तो उन्‍होंने कमाल ही कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) का मैच इस 15 साल के खिलाड़ी के छोटे से करियर के सबसे बड़े मैचों में से एक रहा। जहां मुल्‍लानपुर में उन्‍होंने सिर्फ 29 गेंदों पर पांच चौके और 12 छक्‍कों की मदद से 97 रनों की जबरदस्‍त पारी खेली। भले ही वह शतक से चूक गए, लेकिन क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्‍यादा छक्‍कों का 2015 का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस सीजन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। क्‍या आप जानते हैं कि आरआर को सूर्यवंशी का एक रन कितने का पड़ा है? आइये आपको बताते हैं।