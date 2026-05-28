Hardik Pandya ने डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, मामला सुर्खियों में आते ही फिर हुआ एक्टिवेट

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कप्‍तान हार्दिक पंड्या 10 मैच ही खेल पाए, जिनमें उन्‍होंने बल्‍ले से 206 रन बनाए और गेंद से सिर्फ चार विकेट ले पाए। पीठ में ऐंठन की वजह से वह चार मैच नहीं खेल पाए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद उन्‍होंने अपनी फिटनेस पर अपडेट देते हुए बताया था कि सब ठीक है। मैं बैटिंग करता हूं, मैं बॉलिंग करता हूं, मैं फील्डिंग करता हूं, मैं स्किपिंग करता हूं, तो यह ठीक है, मेरे लिए एक ऐसा गेम खेलना सही है, जिसमें मैंने सिर्फ बैटिंग की और एन्जॉय भी किया।