‘उसके पास हर ढीली गेंद को छक्के के लिए भेजने का हुनर’, सनराइजर्स हैदराबाद की हार का विलेन कौन? पैट कमिंस ने बताया कहां हुई चूक

पावरप्ले में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड के आउट होने के बाद सनराइजर्स कभी भी मुकाबले में नहीं थी। जोफ्रा आर्चर ने सभी जरूरी विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी और सलिल अरोड़ा ने 50 से ज्‍यादा रन की पार्टनरशिप की, लेकिन रेड्डी के 38 रन पर आउट होने के बाद सनराइजर्स की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। सनराइजर्स पर इस जीत के साथ रॉयल्स क्वालीफायर 2 में पहुंच गई और रियान पराग की टीम का अगला मुकाबला शुक्रवार को मुल्‍लानपुर में गुजरात टाइटन्स से होगा।