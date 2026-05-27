SRH vs RR: सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद हैदराबाद का बेहतरीन कमबैक, राजस्थान रॉयल्स को 243 रनों पर रोका

वैभव सूर्यवंशी 97 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उस समय आरआर का स्कोर 8 ओवर में 125 रन था। इसके ठीक बाद 137 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। जायसवाल ने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया। जुरेल 21 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए। कप्तान रियान पराग ने 12 गेंदों पर 26 रन बनाए।