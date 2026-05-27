SRH vs RR: आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूके वैभव सूर्यवंशी, 12 छक्के जड़ते हुए तोड़े कई रिकॉर्ड

हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए उन्होंने एक के बाद एक लंबे छक्के जड़कर स्टेडियम में सनसनी मचा दी। इसी धमाकेदार पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस सीजन उन्होंने अब तक 65 छक्के जड़ दिए हैं, गेल ने साल 2012 में 59 छक्के लगाए थे। गेल के अलावा अब तक एक सीजन में 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ने ही किया है।