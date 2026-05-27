IPL अब दो फेज में खेला जाएगा, सितंबर- अक्टूबर में भी खेले जाएंगे मुकाबले! पढ़ें चेयरमैन अरुण धूमल ने ऐसा क्यों कहा

इसपर धूमल ने कहा कि फिलहाल तो फॉर्मेट होम-एवे है, लेकिन हर टीम सिर्फ 7 घरेलू और 7 अवे मैच खेल रही है। 10 टीमों वाले लीग में आदर्श रूप से 9 घरेलू और 9 अवे मैच होने चाहिए। अभी लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें और द्विपक्षीय सीरीज के लिए दिए गए वादों की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, "अगर आगे चलकर टूर्नामेंट के लिए थोड़ा बड़ा विंडो मिल गया और दो हफ्ते एक्स्ट्रा जोड़ने की गुंजाइश बनी, तो हम मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने पर जरूर विचार करेंगे। इससे हर टीम को घर और बाहर बराबर मौके मिलेंगे।"