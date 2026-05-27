राजस्थान रॉयल्स पर मंडरा रहा एलिमिनेटर से बाहर होने का खतरा! सनराइडर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 साल से जीत का इंतजार

ऐसे में राजस्थान रॉयल्स आज मुल्लांपुर में कहानी बदलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम की सबसे बड़ी ताकत बल्लेबाजी है, जहां ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी रनों का अंबार लगा रहे हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य बल्लेबाज भी योगदान दे रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक 21 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। दूसरी ओर सनराइजर्स की बल्लेबाजी पिछले कुछ सीजन से हर विरोधी टीम के लिए खौफ बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि एलिमिनेटर में कौन सी बैटिंग लाइन अप ज्यादा गदर मचाती है।