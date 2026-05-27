गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को कूटने से पहले RCB ने की थी मीटिंग, रजत पाटीदार ने बताया क्या था प्लान

उन्होंने कहा, "जिस तरह से हमने खेला और इस मैच में अपना दबदबा बनाया, मुझे लगता है कि वह शानदार था। मेरी बल्लेबाज़ी का तरीका हमेशा एक जैसा ही रहता है। शुरुआत में, मैं कुछ गेंदें - लगभग 8-10 गेंदें - लेता हूँ, ताकि यह समझ सकूँ कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है और गेंद किस तरह से आ रही है। उसके बाद, मेरे दिमाग में सब कुछ साफ़ हो जाता है कि मुझे आगे कैसे खेलना है, और फिर मुझे विकेट गिरने की कोई चिंता नहीं रहती। मुझे हमेशा गेंदबाज़ों पर दबाव बनाना पसंद है।