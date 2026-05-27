क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन? शुभमन गिल ने बताया किसकी थी गलती

255 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही ढेर हो गई। जोस बटलर ने 29 रन बनाए तो राहुल तेवतिया ने 68 रनों की पारी खेली। इसके अलावा 8 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। RCB के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। जैकब डफी ने 3 विकेट चटकाए तो भुवनेश्वर कुमार, राशिक डार और क्रुणाल पंड्या ने 2-2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को भी एक सफलता मिली।