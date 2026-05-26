विजय शंकर पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं। (Photo - IPL)
Vijay Shankar joins Lanka Premier League: लंका प्रीमियर लीग (LPL) ने 1 जून को सीजन-6 के प्लेयर ड्राफ्ट से पहले स्टार-स्टडेड साइनिंग की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर सबसे आगे हैं। वह आगामी सीजन के लिए टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड के मोईन अली और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी उन सबसे बड़े नामों में शामिल हैं, जिन्हें फ्रैंचाइजी ने लीग के छठे सीजन के लिए अपनी कोर टीमों में शामिल किया है। ये टूर्नामेंट 17 जुलाई से 8 अगस्त तक पूरे श्रीलंका में खेला जाएगा।
विजय शंकर 2019 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कैंडी रॉयल्स सेटअप में बहुत अनुभव लेकर आए हैं। वह कैंडी की मजबूत टीम में शामिल हो गए हैं, जिसमें मोईन के साथ श्रीलंकाई दिग्गज एंजेलो मैथ्यूज और वानिंदु हसरंगा भी शामिल हैं।
बता दें कि विजय शंकर ने पिछले हफ्ते ही घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, ताकि नए मौके तलाश सकें और ज्यादा क्रिकेट खेल सकें। उन्होंने 2018 और 2019 के बीच 12 वनडे इंटरनेशनल और 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने अपना आखिरी मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ था। वह चार आईपीएल टीमों चेन्नई सुपर किंग्स (2014 और 2025), सनराइजर्स हैदराबाद (2017, 2019-2021), दिल्ली कैपिटल्स (2018) और गुजरात टाइटन्स (2022-2024) के लिए खेल चुके हैं।
टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक, हर फ्रैंचाइजी को ड्राफ्ट से पहले दो विदेशी और दो श्रीलंकाई मार्की प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत थी। आने वाले प्लेयर ड्राफ्ट से लीग की टीमों के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिसमें 21 क्रिकेट खेलने वाले देशों से 650 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन मिले हैं। क्रिस गेल को लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के बाद 2026 सीजन में और भी स्टार पावर आने वाली है।
डंबुला सिक्सर्स: रीज़ा हेंड्रिक्स (साउथ अफ्रीका), दिनेश चांदीमल (श्रीलंका), दुष्मंथा चमीरा (श्रीलंका), साहिबज़ादा फरहान (पाकिस्तान)
कैंडी रॉयल्स: विजय शंकर (भारत), एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका), वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका), मोईन अली (इंग्लैंड)
गैल गैलेंट्स: ईशान मलिंगा (श्रीलंका), दासुन शनाका (श्रीलंका)
कोलंबो कप्स: कुसल मेंडिस (श्रीलंका), कामिंडु मेंडिस (श्रीलंका)
एससी जाफना किंग्स: शाकिब अल हसन (बांग्लादेश), डुनित वेल्लालेज (श्रीलंका), भानुका राजपक्षे (श्रीलंका)
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