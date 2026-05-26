26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL से संन्‍यास के बाद पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर का बड़ा ऐलान, अब लंका प्रीमियर लीग में खेलते आएंगे नजर

Vijay Shankar joins Lanka Premier League: भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर आईपीएल और घरेलू क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा के कुछ दिनों बाद लंका प्रीमियर लीग में शामिल हो गए हैं। जहां वह कैंडी रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 26, 2026

Vijay Shankar joins Lanka Premier League

विजय शंकर पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं। (Photo - IPL)

Vijay Shankar joins Lanka Premier League: लंका प्रीमियर लीग (LPL) ने 1 जून को सीजन-6 के प्लेयर ड्राफ्ट से पहले स्टार-स्टडेड साइनिंग की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर सबसे आगे हैं। वह आगामी सीजन के लिए टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड के मोईन अली और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी उन सबसे बड़े नामों में शामिल हैं, जिन्हें फ्रैंचाइजी ने लीग के छठे सीजन के लिए अपनी कोर टीमों में शामिल किया है। ये टूर्नामेंट 17 जुलाई से 8 अगस्त तक पूरे श्रीलंका में खेला जाएगा।

कैंडी रॉयल्स के लिए खेलेंगे एलपीएल

विजय शंकर 2019 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कैंडी रॉयल्स सेटअप में बहुत अनुभव लेकर आए हैं। वह कैंडी की मजबूत टीम में शामिल हो गए हैं, जिसमें मोईन के साथ श्रीलंकाई दिग्गज एंजेलो मैथ्यूज और वानिंदु हसरंगा भी शामिल हैं।

भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 खेले

बता दें कि विजय शंकर ने पिछले हफ्ते ही घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, ताकि नए मौके तलाश सकें और ज्‍यादा क्रिकेट खेल सकें। उन्होंने 2018 और 2019 के बीच 12 वनडे इंटरनेशनल और 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय टीम के लिए उन्‍होंने अपना आखिरी मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ था। वह चार आईपीएल टीमों चेन्नई सुपर किंग्स (2014 और 2025), सनराइजर्स हैदराबाद (2017, 2019-2021), दिल्ली कैपिटल्स (2018) और गुजरात टाइटन्स (2022-2024) के लिए खेल चुके हैं।

क्रिस गेल बने लीग के ब्रांड एंबेसडर

टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक, हर फ्रैंचाइजी को ड्राफ्ट से पहले दो विदेशी और दो श्रीलंकाई मार्की प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत थी। आने वाले प्लेयर ड्राफ्ट से लीग की टीमों के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिसमें 21 क्रिकेट खेलने वाले देशों से 650 से ज्‍यादा विदेशी प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन मिले हैं। क्रिस गेल को लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के बाद 2026 सीजन में और भी स्टार पावर आने वाली है।

एलपीएल 2026 के मार्की प्‍लेयर्स

डंबुला सिक्सर्स: रीज़ा हेंड्रिक्स (साउथ अफ्रीका), दिनेश चांदीमल (श्रीलंका), दुष्मंथा चमीरा (श्रीलंका), साहिबज़ादा फरहान (पाकिस्तान)
कैंडी रॉयल्स: विजय शंकर (भारत), एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका), वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका), मोईन अली (इंग्लैंड)
गैल गैलेंट्स: ईशान मलिंगा (श्रीलंका), दासुन शनाका (श्रीलंका)
कोलंबो कप्स: कुसल मेंडिस (श्रीलंका), कामिंडु मेंडिस (श्रीलंका)
एससी जाफना किंग्स: शाकिब अल हसन (बांग्लादेश), डुनित वेल्लालेज (श्रीलंका), भानुका राजपक्षे (श्रीलंका)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

26 May 2026 06:43 pm

Published on:

26 May 2026 06:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL से संन्‍यास के बाद पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर का बड़ा ऐलान, अब लंका प्रीमियर लीग में खेलते आएंगे नजर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB vs GT Qualifier 1: टॉस जीतकर शुभमन गिल ने चुनी गेंदबाजी, बताई फैसले के पीछे की मुख्‍य वजह

RCB vs GT Qualifier 1
क्रिकेट

‘दोस्तों, मैं अब कुछ और बड़ा करने जा हूं’, सोशल मीडिया की सुर्खियां बना सूर्यकुमार यादव का पोस्ट

Suryakumar Yadav cryptic post
क्रिकेट

एलिमिनेटर में SRH के खिलाफ ज्‍यादा खतरनाक हो जाती है RR, क्या दोहराएगी इतिहास

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR
क्रिकेट

सचिन तेंदुलकर से भी फास्ट है वैभव सूर्यवंशी! इस खौफनाक रिकॉर्ड ने हिला दिया क्रिकेट का इतिहास

Sachin Tendulkar vs Vaibhav Sooryavanshi, Vaibhav Sooryavanshi IPL century, fastest IPL hundred Indian, Vaibhav Sooryavanshi stats
क्रिकेट

क्या अब मुंबई इंडियंस छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे हार्दिक पंड्या? अश्विन के सीक्रेट पोस्ट ने खोल दी पोल 

Hardik Pandya CSK, R Ashwin 07:07 post, IPL 2027 auction, Hardik Pandya transfer news, Mumbai Indians captaincy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.