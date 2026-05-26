Vijay Shankar joins Lanka Premier League: लंका प्रीमियर लीग (LPL) ने 1 जून को सीजन-6 के प्लेयर ड्राफ्ट से पहले स्टार-स्टडेड साइनिंग की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर सबसे आगे हैं। वह आगामी सीजन के लिए टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड के मोईन अली और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी उन सबसे बड़े नामों में शामिल हैं, जिन्हें फ्रैंचाइजी ने लीग के छठे सीजन के लिए अपनी कोर टीमों में शामिल किया है। ये टूर्नामेंट 17 जुलाई से 8 अगस्त तक पूरे श्रीलंका में खेला जाएगा।