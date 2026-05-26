क्या अब मुंबई इंडियंस छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे हार्दिक पंड्या? अश्विन के सीक्रेट पोस्ट ने खोल दी पोल 

कसर बची थी तो अगले ही दिन आर अश्विन ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए आग में घी डालने का काम किया। फैन ने पूछा था कि क्या चोटिल मथीशा पथिराना की जगह CSK को नया प्लान बनाना चाहिए? अश्विन ने इसका जवाब तो हां में दिया, लेकिन आगे लिखते हुए सीधे '07:07' का जिक्र कर दिया। अश्विन ने इशारा किया कि यह खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ मिलकर CSK के मिडिल ऑर्डर को तबाही मचाने की ताकत देगा। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के स्टार बेन स्टोक्स और जेमी ओवरटन को लेकर भी बड़ी बात कह दी।