हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड! गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए हैं 8 मैच, हर बार दोहराई गई एक ही कहानी

यानी इन दोनों टीमों के बीच आज तक एक भी मैच ऐसी टीम ने नहीं जीत पाई, जिसने लक्ष्य को डिफेंड किया हो। 8 में से 4 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, जबकि 4 मैच गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किए हैं, लेकिन सभी मुकाबलों में जीत पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को ही मिली है। ऐसे में धर्मशाला में खेले जाने वाले क्वालीफायर-1 मुकाबले में टॉस काफी अहम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी वही पुराना पैटर्न जारी रहता है या फिर कोई टीम पहली बार लक्ष्य डिफेंड करते हुए जीत दर्ज कर इतिहास बदलती है।