अब यही 2 अंकों का अंतर मैच रद्द होने पर सनराइजर्स हैदराबाद को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में अगर बारिश की वजह से ऐलिमिनेटर रद्द होता है और कोई भी गेंद नहीं फेंकी जाती है, तो कोई रिजर्व डे नहीं है। नियमानुसार, मैच बेनतीजा रहने पर एसआरएच क्‍वालीफायर-2 में जगह बना लेगी, जबकि राजस्‍थान रॉयल्‍स का सफर यहीं खत्‍म हो जाएगा। बता दें कि आईपीएल के फाइनल के लिए सिर्फ रिजर्व डे का प्रावधान किया गया है, अन्‍य किसी भी मैच के लिए नहीं।