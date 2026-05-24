‘टीम हार जाए, तो उस शतक से कभी सुकून नहीं मिलता’ रोहित शर्मा ने खोल दिए कप्तानी के गहरे राज

Rohit Sharma bold statement on Indian cricket: अपने इंटरनेशनल करियर के लगभग 20 साल पूरे करने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे वो टीम के नतीजे हों या खिलाड़ियों की सोच, दोनों में कमाल का बदलाव आया है। मुंबई इंडियंस (MI) के 'ESA डे' इवेंट में बात करते हुए रोहित ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वह भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का पावरहाउस (सबसे मजबूत ताकत) बनते देखना चाहते हैं और टीम पहले से ही उस मुकाम के बेहद करीब है।