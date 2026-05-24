24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘टीम हार जाए, तो उस शतक से कभी सुकून नहीं मिलता’ रोहित शर्मा ने खोल दिए कप्तानी के गहरे राज

Rohit Sharma on captaincy lessons: मुंबई इंडियंस के ESA डे इवेंट में रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट का पावरहाउस बनाने का बड़ा दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कप्तानी के अनुभव, बदलते क्रिकेट और युवाओं पर दबाव न बनाने को लेकर खुलकर बात की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 24, 2026

Rohit Sharma bold statement on Indian cricket , Rohit Sharma powerhouse of world cricket , Mumbai Indians ESA Day event Rohit Sharma

रोहित शर्मा (Photo - IANS)

Rohit Sharma bold statement on Indian cricket: अपने इंटरनेशनल करियर के लगभग 20 साल पूरे करने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे वो टीम के नतीजे हों या खिलाड़ियों की सोच, दोनों में कमाल का बदलाव आया है। मुंबई इंडियंस (MI) के 'ESA डे' इवेंट में बात करते हुए रोहित ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वह भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का पावरहाउस (सबसे मजबूत ताकत) बनते देखना चाहते हैं और टीम पहले से ही उस मुकाम के बेहद करीब है।

रोहित शर्मा ने कहा कि पिछले तीन सालों में भारतीय क्रिकेट ने जो हासिल किया है, वो देखना बेहद शानदार रहा है। चाहे 2024 का वर्ल्ड कप हो, वीमेन्स वर्ल्ड कप, अंडर-19 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या फिर टी20 वर्ल्ड कप, हर जगह भारत का दबदबा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया की यह जीत का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।

क्रिकेट का बदलता रूप और निडर खिलाड़ी

रोहित ने खेल में आए बड़े बदलावों पर भी बात की। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, 'जब हमने शुरुआत की थी, तब टी20 में 130-140 का स्कोर अच्छा माना जाता था। लेकिन आज के समय में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं लगता।' रोहित के मुताबिक, आज के दौर के खिलाड़ी बेहद निडर और खुले दिमाग के हो गए हैं। वे मैदान पर रक्षात्मक होने के बजाय आगे बढ़कर शॉट खेलने से नहीं डरते, जो क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बेहतरीन संकेत है।

'युवाओं पर दबाव न डालें'

अगली पीढ़ी के क्रिकेटर्स को लेकर रोहित ने एक जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा कि 6 से 18 साल तक के बच्चों पर शुरुआत से ही उम्मीदों का भारी दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को सिर्फ खेल का मजा लेना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ खुलकर खेलना चाहिए। रोहित ने कहा, 'मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। कोई भी आपको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।'

कप्तानी ने सिखाए जिंदगी के बड़े सबक

39 साल के इस दिग्गज ओपनर ने माना कि करियर के उतार-चढ़ाव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है।

खेल में कभी भी सफर आसान नहीं होता। जब वो टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, तो उन्हें खुद से ज्यादा पूरी टीम के प्रदर्शन की चिंता करनी पड़ती थी। रोहित ने कहा, 'अगर आप खुद सेंचुरी बना लें, लेकिन बाकी टीम फ्लॉप हो जाए और मैच हार जाएं, तो उस शतक से कभी सुकून नहीं मिलता। कप्तानी ने मुझे खुद से ऊपर उठकर टीम के लक्ष्य को अहमियत देना सिखाया।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

24 May 2026 01:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘टीम हार जाए, तो उस शतक से कभी सुकून नहीं मिलता’ रोहित शर्मा ने खोल दिए कप्तानी के गहरे राज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर आज कई दिग्गजों के 3 बड़े रिकॉर्ड, पूरा पावरप्ले खेले तो सभी टूटने तय

Vaibhav Sooryavanshi IPL records
क्रिकेट

ऋषभ पंत की कप्तानी पर मंडराया खतरा, क्या लखनऊ सुपर जाइंट्स को अगले सीजन मिलेगा नया कप्तान?

Rishabh Pant LSG captaincy IPL 2026 , Tom Moody statement on Rishabh Pant , Lucknow Super Giants new captain IPL 2027 ,
क्रिकेट

RCB को टेबल टॉपर बनाने में विराट कोहली समेत इन 5 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा रोल

RCB 5 Key Players
क्रिकेट

‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

Arjun Tendulkar LSG debut IPL 2026 , Arjun Tendulkar yorker vs PBKS Ekana Stadium , Ravichandran Ashwin on Arjun Tendulkar bowling
क्रिकेट

एक्टर राम चरण से हो गया ऐसा ‘ब्लंडर’ कि आधी रात जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी, जानें क्या है पूरा मामला

Actor Ram Charan apologises to Jasprit Bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.