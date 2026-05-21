21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा का टूट सकता है वर्ल्डकप खेलने का सपना, BCCI के लिए सिरदर्द बनीं उनकी ये प्रॉब्लम्स

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का सपना है कि वह वनडे वर्ल्डकप जीते। 2023 में जो सपना अधूरा रह गया था, उसे अब वह 2027 में पूरा करना चाहते हैं लेकिन उनकी राह मुश्किल होती जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 21, 2026

Rohit Sharma ODI Retirement

सिडनी में शतक जड़ने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

BCCI Source on Rohit Sharma: आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका के साथ जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने 2023 के अधूरे सपने को पूरा करना चाहेगी। साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वर्ल्ड कप जीतकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगाना चाहेंगे। रोहित शर्मा का हमेशा सपना रहा है कि वह वनडे वर्ल्ड कप जीतें। चैंपियंस ट्रॉफी और 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले रोहित शर्मा अब तक वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं।

रोहित शर्मा का एक अधूरा सपना

2019 और 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया खिताब नहीं जीत पाई थी। 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई थी, तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में शिकस्त दी थी। तब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने खुलकर बताया कि वह 2027 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं और भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। हालांकि अब उनकी राह मुश्किल होती नजर आ रही है और बीसीसीआई भी परेशान है।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा है कि रोहित शर्मा ने तीन हफ्तों तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है और दुबले भी हुए हैं, लेकिन इस बात की चिंता है कि उनका शरीर हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट का लोड उठा पाएगा या नहीं। उन्हें 50 ओवर तक फील्डिंग करनी है। वनडे क्रिकेट में आईपीएल जैसा इम्पैक्ट प्लेयर का विकल्प नहीं है। जब आप 40 की उम्र के करीब होते हैं तो शरीर को रिकवर होने में समय लगता है।

आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जिसमें रोहित शर्मा को तो जगह मिल गई है, लेकिन वह खेलेंगे या नहीं, यह अभी कंफर्म नहीं है। आईपीएल 2026 में भी चोट की वजह से वह बीच में कई मैच नहीं खेल पाए थे। ज्यादातर मैचों में वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आए हैं। मतलब यह है कि वह सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग नहीं करते। बीसीसीआई इसलिए भी परेशान है कि जब वह 20 ओवर फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो 50 ओवर फील्डिंग कैसे करेंगे।

अगर रोहित नहीं खेले तो कौन?

अगर रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस साबित नहीं करते और इन समस्याओं को दूर नहीं करते हैं, तो उनका वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का सपना टूट सकता है। हालांकि इससे टीम इंडिया को नुकसान होने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि ओपनिंग स्पॉट के लिए पहले से संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज दावेदारी पेश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 में MS Dhoni के खेलने पर CSK के बैटिंग कोच ने दी फैंस को खुशखबरी! लेकिन रखी ये शर्त
क्रिकेट
MS Dhoni Injury Update in IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

21 May 2026 10:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा का टूट सकता है वर्ल्डकप खेलने का सपना, BCCI के लिए सिरदर्द बनीं उनकी ये प्रॉब्लम्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अब IPL में नहीं निकलेगी जेब से कोई पर्ची! फिन एलन को बोल्ड मारने के बाद दीपक चाहर ने दिया खास संदेश

Deepak Chahar Special Celebration
क्रिकेट

IPL 2026 में MS Dhoni के खेलने पर CSK के बैटिंग कोच ने दी फैंस को खुशखबरी! लेकिन रखी ये शर्त

MS Dhoni Injury Update in IPL 2026
क्रिकेट

KKR की जीत से इन 2 टीमों की सांसे अटकी, प्लेऑफ्स के आखिरी टिकट के लिए रेस हुई रोमांचक

KKR vs MI IPL 2026 Match 65
क्रिकेट

KKR vs MI: शुरुआत में ही लड़खड़ाई मुंबई इंडियंस, बारिश रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ मैच

KKR vs MI
क्रिकेट

मोहम्मद शमी को अदालत ने चेक बाउंस मामले किया बाइज्‍जत बरी तो पत्नी हसीन जहां ने चल दी नई चाल

Mohammed Shami cleared in cheque bounce case
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.