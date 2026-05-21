रोहित शर्मा का टूट सकता है वर्ल्डकप खेलने का सपना, BCCI के लिए सिरदर्द बनीं उनकी ये प्रॉब्लम्स

आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जिसमें रोहित शर्मा को तो जगह मिल गई है, लेकिन वह खेलेंगे या नहीं, यह अभी कंफर्म नहीं है। आईपीएल 2026 में भी चोट की वजह से वह बीच में कई मैच नहीं खेल पाए थे। ज्यादातर मैचों में वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आए हैं। मतलब यह है कि वह सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग नहीं करते। बीसीसीआई इसलिए भी परेशान है कि जब वह 20 ओवर फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो 50 ओवर फील्डिंग कैसे करेंगे।