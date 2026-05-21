टी20 वर्ल्डकप ना खेलने का अभी भी सता रहा गम, बांग्लादेश के फैसले पर तमीम इकबाल ने उठाया सवाल

आज के दौर में जहां दुनिया भर की टी20 लीग्स युवाओं को करोड़ों रुपये के लुभावने ऑफर दे रही हैं, वहीं तमीम ने देश के लिए खेलने के जज्बे को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि नाहिद राना जैसे उभरते हुए तेज गेंदबाजों के सामने पैसों की चमक जरूर होगी, लेकिन जो सम्मान देश की जर्सी पहनने से मिलता है, उसे दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं खरीद सकती। क्रिकेट के बदलते दौर में टेस्ट फॉर्मेट को बचाए रखना और खिलाड़ियों की मानसिकता को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि वे शॉर्टर फॉर्मेट के लालच में आकर अपनी असली ताकत (रेड-बॉल क्रिकेट) को न भूलें।