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टी20 वर्ल्डकप ना खेलने का अभी भी सता रहा गम, बांग्लादेश के फैसले पर तमीम इकबाल ने उठाया सवाल

Tamim Iqbal on T20 World Cup Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष तमीम इकबाल ने टी20 वर्ल्ड कप विवाद और भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान दिया है। जानिए आगामी मैचों को लेकर क्या है नया अपडेट।

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भारत

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Anshika Verma

May 21, 2026

ICC ultimatum to BCB

बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम। (Photo Credit - IANS)

Tamim Iqbal on T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अंतरिम अध्यक्ष तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश टीम के टी20 वर्ल्ड कप से पीछे हटने (pull out) के फैसले पर उन्होंने खुलकर बात की। तमीम ने माना कि इस विवाद को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, क्योंकि इस फैसले से देश की क्रिकेट छवि को भारी नुकसान पहुंचा है।

'क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए था'

तमीम इकबाल ने कहा कि ऑफ-फील्ड राजनीति या किसी भी विवाद के कारण खेल का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल के अंत में होने वाली भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय सीरीज अपने तय शेड्यूल के अनुसार होगी। तमीम के मुताबिक, नए एड-हॉक बोर्ड के आने से दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में सुधार होगा और भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा जरूर करेगी।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दबाव और देश का सम्मान

आज के दौर में जहां दुनिया भर की टी20 लीग्स युवाओं को करोड़ों रुपये के लुभावने ऑफर दे रही हैं, वहीं तमीम ने देश के लिए खेलने के जज्बे को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि नाहिद राना जैसे उभरते हुए तेज गेंदबाजों के सामने पैसों की चमक जरूर होगी, लेकिन जो सम्मान देश की जर्सी पहनने से मिलता है, उसे दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं खरीद सकती। क्रिकेट के बदलते दौर में टेस्ट फॉर्मेट को बचाए रखना और खिलाड़ियों की मानसिकता को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि वे शॉर्टर फॉर्मेट के लालच में आकर अपनी असली ताकत (रेड-बॉल क्रिकेट) को न भूलें।

हार्ट अटैक के बाद बदला जीवन

तमीम ने बताया कि पिछले साल नेशनल टीम में वापसी की कोशिश के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक भूमिका में आने का फैसला किया। उनका लक्ष्य अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना और बांग्लादेश क्रिकेट के खोए हुए सम्मान को वापस लाना है।

तेज गेंदबाजी और टेस्ट क्रिकेट में बदलाव

पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू और विदेशी पिचों पर मिली टेस्ट जीत की तारीफ करते हुए तमीम ने पूर्व कप्तान मोमिनुल हक को श्रेय दिया, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को बढ़ावा दिया। आज नाहिद राना जैसे युवा गेंदबाज अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित कर रहे हैं। तमीम ने कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इस दौर में भी देश के लिए खेलने का जज्बा पैसों से बढ़कर है।

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Published on:

21 May 2026 11:06 am

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